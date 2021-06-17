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Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel mezarı başında anıldı

Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ölümünün 6. yılında memleketi Isparta'daki anıt mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Yalçın Çelen   | 17.06.2021
Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel mezarı başında anıldı Fotoğraf: Yalçın Çelen/AA

Isparta

Atabey ilçesine bağlı İslamköy'de Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in mezarının bulunduğu Çalca Tepesi'nde düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Demirel'in anıt mezarına gül konulan törende, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, anıta Cumhurbaşkanlığı çelengini sundu.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal da Demirel'in anıt mezarına çelenk sunarak dua etti.

Tören, Demirel'in öz geçmişinin okunmasının ardından sona erdi.

Törene, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Emniyet Müdürü Metin Akay ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük de katıldı.

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