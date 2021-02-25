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Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

Mustafa Çalkaya   | 25.02.2021
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinde yağış beklenmiyor.

Havanın, kuzey ve doğu kesimlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerde az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

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