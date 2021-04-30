Diyarbakır'da tarihi Sur ilçesinde yapımı tamamlanan yapılar hak sahiplerine teslim edilecek
Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarla terörden temizlenerek yeniden yaşamla buluşturulan merkez Sur ilçesinde tamamlanan ve konut, iş yeri ile butik otellerin aralarında bulunduğu 57 yapıdan 28'i hak sahiplerine verilecek.
Diyarbakır
Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucu tahrip olan Sur ilçesinde başlatılan ihya çalışmalarıyla hayata geçirilen projeler sonucu yeniden yapılanma ve dönüşüm tüm hızıyla devam ediyor.
Savaş, Dabanoğlu, Özdemir, Hasırlı, Cemal Yılmaz, Cevat Paşa mahallelerinde süren çalışmalarda Dabanoğlu Mahallesi'nde 40 yapıdan 16'sı, Özdemir Mahallesi'nde 115 yapıdan 77'i olmak üzere yapımı tamamlanan 155 yapıdan 93'ü hak sahiplerine teslim edildi.
Alipaşa ve Lalebey mahallelerinde 5 etapta yürütülen çalışmalar kapsamında ise TOKİ birinci etapta yer alan 47 konut, 8 iş yeri ve 2 butik otel yapısından sözleşmesi imzalanan 28'inin anahtar teslimi, 3 Mayıs'ta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Alipaşa Mahallesi'nde gerçekleştirilecek.
Diğer etaplardaki çalışmalar da tamamlandıkça hak sahiplerine teslim edilmeye devam edilecek.
Konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ait internet sitesinden bir açıklama yapılarak, hak sahiplerinin ya da vekillerinin anahtar tesliminde yanlarında getirmeleri gereken belgeler ve diğer şartlar hakkında bilgilendirmede bulunuldu.
Program dahilinde konut teslimi için gelemeyen hak sahipleri için kurumun belirleyeceği başka bir tarihte anahtar teslimi yapılacak.
Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Çiftçi, yaptıkları çalışmaları anlattı
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, son dönemde yapılan çalışmalar ve ödenen borçlara ilişkin bilgi verdi.
Çiftçi, Sur Belediyesi önünde yaptığı açıklamada, belediyenin kurulduğu tarihten bugüne kadar bütçe ve kurumsal işlem bakımından sürekli sıkıntı yaşayan bir belediye olduğunu söyledi.
Yakın zamana kadar da bölgede neredeyse en borçlu belediye konumunda olduklarını kaydeden Çiftçi, belediyeyi devraldıkları günden bugüne yoğun çalışmayla mali, kurumsal ve idari yapıyı önemli bir seviyeye getirdiklerini belirtti.
Geçen yılın sonunda yayımlanan 7256 sayılı Borçların Yapılandırmasına Dair Kanun çerçevesinde belediye üzerindeki ve gelirlerinin yüzde 60'ının kesilmesine neden olan borç yapısından kurtulmak adına önemli bir çalışma yaptıklarını aktaran Çiftçi, şöyle konuştu:
"İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile SGK ve Milli Emlak Genel Müdürlüğünün desteğiyle, 201 milyon lirayı bulan borç yapımız bu süre içerisinde 34,5 milyon liraya indirildi. Yani kendi bütçesine göre Türkiye'de bir sene içerisinde en çok borç ödeyen belediye haline geldik. Bunları yaparken sadece borç ödemedik, bu süreçte kurumsal yapımızı zorlayan bütün sıkıntıları da bertaraf ettik."
Çiftçi, belediyenin daha önce kiralamayla yaptığı bütün işlemleri artık kendi araçlarıyla yaptığını, daha önce 50 mahalleye sunulan çöp toplama hizmetini bütün mahallelere yaydıklarını vurguladı.
Araç parkının 15 araçla takviye edildiğini, belediyenin çok daha güçlü şekilde hizmet vermeye başladığını anlatan Çiftçi, biriken emeklilik sorunlarını çözüme kavuşturduklarına işaret etti.
Çiftçi, "Yıllardır emekli olmayı bekleyen 38 personelimiz emekli edildi. Bunlar için de yaklaşık 8 milyon liralık ödeme yapıldı. Sur Belediyesi olarak 30 yıldır çözülemeyen sorunların tamamını çözdük. Bütün açıklığıyla ifade etmek istiyorum ki Sur Belediyesi yeniden küllerinden doğuyor." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.