Dolar
42.21
Euro
48.90
Altın
4,001.38
ETH/USDT
3,417.00
BTC/USDT
101,993.00
BIST 100
10,924.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Diyarbakırlı milli judocular şampiyonalarda derece için minderde ter döküyor

Diyarbakırlı milli judocular Dicle Başarı, Amed Altın ve İbrahim Halil Kadak, Ümitler Avrupa Kupası ile Ümitler Balkan Şampiyonası için minderde ter döküyor.

Ömer Yasin Ergin  | 09.11.2025 - Güncelleme : 09.11.2025
Diyarbakırlı milli judocular şampiyonalarda derece için minderde ter döküyor Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin/AA

Diyarbakır

Diyarbakır Spor Lisesi 10. sınıf öğrencileri Dicle Başarı (15) ve Amed Altın (15) ile 9. sınıf öğrencisi İbrahim Halil Kadak (13) derslerinde gösterdikleri başarıları judo sporunda da devam ettiriyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörü Selman Süren eşliğinde çalışmalarını sürdüren öğrencilerden Başarı, bu yıl 11-12 Ekim'de Karadağ'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda 44 kiloda ikinci oldu.

İbrahim Halil Kadak ise 2023'te Romanya'da yapılan ve 700 sporcunun katıldığı Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda 26 kiloda birincilik elde etti. Amed Altın da 2022'de Bosna-Hersek'te gerçekleştirilen Balkan Şampiyonası'nda 26 kiloda ikinci olmayı başardı.

Bu başarılarının yanı sıra Türkiye'de katıldıkları müsabakalarda da çeşitli dereceler eden milli judocular, 2026'da düzenlenecek Ümitler Avrupa Kupası ve Ümitler Balkan Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Milli sporcular, bu yarışmalardan derece elde ederek Avrupa ve dünya şampiyonası ile yaz olimpiyatlarına katılmayı, altın madalya kazanarak Türk bayrağını gururla dalgalandırmayı hedefliyor.

Dicle Başarı: "Kolumun kırılmasına rağmen çalışmaya devam ettim"

Sporculardan Dicle Başarı, AA muhabirine, ortaokulda yapılan yetenek testi sayesinde judoya yeteneğinin keşfedildiğini söyledi.

Ailesi, öğretmen ve antrenörünün desteğiyle organizasyonlara katılarak başarılar elde ettiğini belirten Başarı, şunları kaydetti:

"İlk defa Türkiye Şampiyonası'na katıldığımda yenildim ve madalya almadan geri döndüm. İkinci defa Türkiye Şampiyonası'na katıldığımda yarı finalde kolumu kırdım ve maça çıkamadım. O nedenle Balkan Şampiyonası'na gidemedim. Kolumun kırılmasına rağmen çalışmaya devam ettim. Daha sonra katıldığım Türkiye ve Balkan şampiyonları ile Avrupa Kupası'nda çeşitli dereceler elde ettim. Bundan sonra hedefim sıkı bir çalışmayla olimpiyat ve dünya şampiyonasında altın madalya elde etmek, ailemi ve antrenörümü gururlandırmak."

Lastik tamirciliği yaparken keşfedildi

Amed Altın da lastik tamirciliği yaptığı esnada antrenörü tarafından keşfedildiğini dile getirdi.

Sporu çok sevdiğini, aldığı derecelerden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Altın, "Aldığım başarılarla ülkemi gururlandırmak benim için çok güzeldi. Verdiğim emekler boşa gitmediği için mutluyum." diye konuştu.

İbrahim Halil Kadak ise ücretsiz spor okulları aracılığıyla yeteneğinin keşfedildiğini anlattı.

Küçük yaşta başladığı judoda aldığı derecelerden dolayı mutlu olduğunu ancak yeni başarılar elde etmek için çalışmalarına devam ettiğini belirten Kadak, "Bundan sonra Avrupa ve dünya şampiyonasında altın madalya kazanmak. Bunun için çalışmaya devam ediyorum." ifadesini kullandı.

Judo antrenörü Selman Süren de yetenekli çocukları spora kazandırmak amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamında çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Toplam 47 branşın bulunduğunu ve bunlardan birinin de judo olduğunu ifade eden Süren, şunları söyledi:

"3 yıl içinde 5 sporcumuz Balkan Şampiyonası'na katıldı. Sporcularımızdan İbrahim Halil Kadak, Balkan şampiyonu oldu. Amed Altın, Balkan ikincisi oldu. Judo branşında Dicle Başarı ilk kez bir bayan sporcumuz olarak finale çıkıp Balkan ikincisi oldu. Sporcularımızın okuldan arta kalan zamanlarında antrenmanlara devam ediyoruz. Hedefimiz, sporcularımızın altın madalya alması. Bunun için çalışmalarımıza son hızla devam ediyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Depremlerde hayat kurtaran AFAD görevlileri, kendileri gibi ekipler yetiştiriyor
Cumhuriyet'in mimarı Atatürk'ün ebediyete intikalinin üzerinden 87 yıl geçti
Su ihtiyacının bir bölümü kuyulardan karşılanan Bursa'nın ova kısmında çöküntü tehlikesi
"Yüzyılın Konut Projesi"ne başvurular yarın başlayacak
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Diyarbakırlı milli judocular şampiyonalarda derece için minderde ter döküyor

Diyarbakırlı milli judocular şampiyonalarda derece için minderde ter döküyor

Diyarbakır'da "Medeniyetler Mezarlığı" sergisi ziyaretçilerle buluştu

Milli karateci Semra, babası ve dedesinin hayallerini gerçekleştirmeye odaklandı

Hakkarili güreşçiler, bu yıl 78 madalya kazanarak kentteki çocuklara örnek oldu

Hakkarili güreşçiler, bu yıl 78 madalya kazanarak kentteki çocuklara örnek oldu
Yıllar sonra aydınlatılan cinayetin zanlısı, cesedin bulunduğu mağaraya 7 kez gitmiş

Yıllar sonra aydınlatılan cinayetin zanlısı, cesedin bulunduğu mağaraya 7 kez gitmiş
Güneydoğu'daki asırlık işletmeler, farklı lezzetleri kuşaktan kuşağa aktarıyor

Güneydoğu'daki asırlık işletmeler, farklı lezzetleri kuşaktan kuşağa aktarıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet