Diyarbakır ve Mardin'de 16-19 Mayıs'ta sokağa çıkma sınırlaması uygulanmayacak
Diyarbakır ve Mardin'de 16-19 Mayıs'ta, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.
Mardin
Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı üzere 16-19 Mayıs'ta 4 gün süreyle sokağa çıkma sınırlaması getirildiğini belirtti.
Bu 4 günlük süreçte Diyarbakır'da sokağa çıkma sınırlaması uygulanmayacağını vurgulayan Güzeloğlu, vatandaşlara rehavete kapılmadan, tedbirlere uymaya devam edilmesi çağrısında bulundu.
Mardin
Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada da 4 günlük sokağa çıkma sınırlamasının Mardin'de uygulanmayacağı bildirildi.
Çağrılara uyarak evlerinde kalan Mardinlilere teşekkür edilen açıklamada, "Aynı hassasiyetle zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayıp, evde kalmanızı diliyoruz." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.