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Diyarbakır Satı Mahallesi sakinlerinden 'Kürtçe mevlidin kesildiği' iddiasına yalanlama

Muhtar Metin Aslan, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Yalan haberdir. Ne askeriye buraya gelmiş ne mevlit okunmuş ne de taziyeevi açıktır" dedi.

Mehmet Sıddık Kaya   | 09.08.2020
Diyarbakır Satı Mahallesi sakinlerinden 'Kürtçe mevlidin kesildiği' iddiasına yalanlama Fotoğraf: Mehmet Sıddık Kaya/AA

Diyarbakir

Diyarbakır'ın Sur ilçesinin Satı Mahallesi'nde yaşayanlar, imamın, taziyede Kürtçe mevlit okunduğu için jandarma tarafından uyarıldığına yönelik iddiayı yalanladı.

Satı Mahallesi sakinleri, bir haber sitesinde "Sur ilçesi Satı Mahallesi'nde, mahalle imamının taziyede Kürtçe mevlit okuduğu için jandarma tarafından uyarıldığı, mevlidin Türkçe veya Arapça okunmasını istediği" haberine ilişkin açıklama yaptı.

Muhtar Metin Aslan, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"Yalan haberdir. Ne askeriye buraya gelmiş ne mevlit okunmuş ne de taziyeevi açıktır." diyen Aslan, pandemi nedeniyle 8 aydan bu yana taziyeevinin açılmadığını belirtti.

Aslan, "Amcam dün vefat etti. Dünden beri evde oturuyoruz. Herhangi bir taziye yok. İftira bir haber. Bunu kabul etmiyoruz. Yanlış bilgi ve beyanda bulunuyorlar." dedi.

İmam Cumali Kaçar da "5 senelik görevim süresince herhangi bir tehdit olmamıştır." diye konuştu.

Mahallede sadece defin işlemlerini yaptıklarını dile getiren Kaçar, "Taziye olmadığı için bütün aile de evlerine dağıldı. İddialar yalandır. 8 aydır köyümüzde ne bir taziye oldu ne bir mevlit okundu ne de jandarma geldi. Böyle asılsız bir iftirayla milleti birbirine karşı kötü duruma sokmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Satı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlardan Emin Aslan ise yapılan haberin doğru olmadığını ifade ederek, haberde yayınlanan fotoğrafın da köylerine ait olmadığını savundu.

Aslan, şöyle konuştu:

"Bu iddia yalan ve iftiradır. Jandarma ile iç içeyiz. Kesinlikle bugüne kadar jandarmadan böyle bir baskın yapılmamış. Köyümüzde 8 aydan beri taziye de olmamış mevlit de okunmamıştır."

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