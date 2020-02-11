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Türkiye

Diyarbakır-Batman arasında 'Kapan-6 Zori Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır-Batman ara hattında 1440 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-6 Zori Operasyonu" başlatıldı.

Muhammed Boztepe   | 11.02.2020
Diyarbakır-Batman arasında 'Kapan-6 Zori Operasyonu' başlatıldı

Ankara

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır-Batman ara hattında "Kapan-6 Zori Operasyonu" başlatıldığını bildirdi.

                    

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Zori Barınma Alanında bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Diyarbakır Bölge ve İl Jandarma Komutanları ile Batman İl Jandarma Komutanının arazide bizzat sevk ve idare ettiği operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1440 personel, 95 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik "Kapan operasyonları"nın vatandaşların desteğiyle kararlı şekilde başarıyla sürdüğü vurgulandı.

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