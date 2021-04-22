Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, Pakistan'da meydana gelen patlamada yaralananlara geçmiş olsun mesajı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Pakistan'da otoparkında patlama meydana gelen otelde bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ekibine, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine ve Pakistan halkına geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Ankara
Erbaş, Pakistan'ın Belucistan eyaletinin Ketta şehrinde bir otelin otoparkında meydana gelen patlama nedeniyle sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.
Ramazan programı için bölgede bulunan TDV ve AA ekibiyle Pakistan halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Erbaş, "Bombalı saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.