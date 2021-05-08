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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sakarya'da Kadir Gecesi dolayısıyla dua etti

Uğur Subaşı,Ömer Faruk Cebeci   | 08.05.2021
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sakarya'da Kadir Gecesi dolayısıyla dua etti Fotoğraf: Uğur Subaşı - Anadolu Ajansı

Sakarya

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kadir Gecesi dolayısıyla Sakarya'da yatsı ezanının ardından dua etti.

Erbaş, Kadir Gecesi dolayısıyla Adapazarı ilçesindeki Orhan Camisi'ne geldi.

Burada cemaatle selamlaşan Erbaş, yatsı ezanının okunmasının ardından cami minaresinden şöyle dua etti:

"Ya Rabbi, sevgili Peygamberimizin Kadir Gecesi'nde yaptığı dua ile sana yalvarıyoruz: 'Allah'ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizi de affeyle.' Sen bizim Mevla'mızsın, zalimlere karşı bize yardım eyle. Milletimize ve bütün Müslümanlara birlik ve beraberlik nasip eyle Ya Rabbi. Şu mübarek Kadir Gecesi hürmetine tüm mazlumlara, mağdurlara, evlerinden ve yurtlarından çıkarılmış mağdurlara kurtuluş nasip eyle. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı ve peygamberler şehri Kudüs'ü zalimlerin işgalinden en kısa zamanda kurtar Allah'ım. Milletimizi, İslam ümmetini ve tüm insanlığı yaşamış olduğumuz salgın hastalık illetinden muhafaza et Allah'ım. Ya Rabb; hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlularımıza edalar nasip eyle. Bu salgın hastalık sebebiyle vefat eden kardeşlerimize ve tüm geçmişlerimize rahmet eyle Allah'ım. Suya muhtaç beldelerimiz var, kuraklık yaşayan topraklarımıza rahmetinden bol ve bereketli yağmurlar ihsan eyle Allah'ım."

Salavat getirilmesinin ardından Erbaş cemaate yatsı namazını kıldırdı.

Namazın ardından dua eden Erbaş camiden ayrıldı.

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