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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İslam, insanın dinini, canını, aklını, neslini ve malını koruma altına almıştır

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fransa'nın Nice kentindeki terör saldırısını kınadı.

Mümin Altaş   | 29.10.2020
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İslam, insanın dinini, canını, aklını, neslini ve malını koruma altına almıştır

Ankara

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter'den yaptığı paylaşımda, "İslam, insanın dinini, canını, aklını, neslini ve malını koruma altına almıştır. İnancı, ırkı ne olursa olsun bu beş şeye zarar vermek haramdır. Fransa'da bir kilisede insanları hedef alan vahşi saldırıyı kınıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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