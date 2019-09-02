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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Çocuğa uzanan kirli eller asla affedilemez

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Çocuğun dokunulmazlığı, dini, ahlaki ve hukuki anlamda kırmızı çizgimizdir. Bu çizgiyi aşmaya cüret ederek, çocuğa uzanan kirli eller asla affedilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Duygu Yener   | 02.09.2019
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Çocuğa uzanan kirli eller asla affedilemez

Ankara

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesaplarından, son günlerde medyada yer alan çocuk istismarı konusunda paylaşımda bulundu. 

Çocukları istismar edenleri şiddetle lanetlediğini vurgulayan Erbaş, herkesi çocuk istismarı ile mücadele konusunda daha kararlı, bilinçli ve duyarlı olmaya, umutları ve geleceği korumaya davet etti.

Erbaş, paylaşımında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

"Yüce dinimiz, çocuğun bedenen ve ruhen her türlü şiddet ve istismardan korunmasını emreder. Çocuğun varlığı değerli, hakları tartışılmaz ve mahremiyeti kutsaldır. Çocuğun dokunulmazlığı, dini, ahlaki ve hukuki anlamda kırmızı çizgimizdir. Bu çizgiyi aşmaya cüret ederek, çocuğa uzanan kirli eller asla affedilemez." 

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