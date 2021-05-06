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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Mısır istişarelerinin samimi ve kapsamlı içerikte gerçekleştirildiğini bildirdi

Türkiye ve Mısır heyetlerinin Kahire'de yaptığı istikşafi nitelikli görüşmelerin samimi havada ve kapsamlı içerikte gerçekleştirildiği ve iki ülkenin, istişarelerin bu turunun sonuçlarını değerlendirip müteakip adımları kararlaştıracağı bildirildi.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 06.05.2021
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Mısır istişarelerinin samimi ve kapsamlı içerikte gerçekleştirildiğini bildirdi

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza başkanlıklarındaki heyetler arasında Kahire'de iki gün süren istikşafi nitelikli Türkiye ve Mısır istişarelerinin bugün tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüşmeler samimi havada ve kapsamlı içerikte gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde ikili konuların yanı sıra Libya, Suriye ve Irak'taki durum başta olmak üzere bölgesel konular ele alınmış, Doğu Akdeniz'de barış ve güvenliğin sağlanması ihtiyacı üzerinde durulmuştur.

Taraflar istişarelerin bu turunun sonuçlarını değerlendirecek ve müteakip adımları kararlaştıracaktır."

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