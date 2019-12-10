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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan hizmet ve hususi pasaport açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Türk hizmet ve hususi pasaportlarının ETIAS dahilinde onay almaları gerekeceği yönündeki haberlere ilişkin, "Hizmet ve hususi pasaport hamili vatandaşlarımıza uygulanmayacağı bir kez daha teyit edilmiştir." dedi.

Ahmet Furkan Mercan   | 10.12.2019
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan hizmet ve hususi pasaport açıklaması

Ankara

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türk hizmet ve hususi pasaportlarının Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS) dahilinde onay almaları gerekeceği yönündeki haberlere ilişkin, Avrupa Birliği (AB) komisyonu nezdinde girişim yapıldığını ve ETIAS'ın hizmet ve hususi pasaport hamili Türk vatandaşlarına uygulanmayacağının bir kez daha teyit edildiğini bildirdi.

Sözcü Aksoy, Türk hizmet ve hususi pasaportlarının ETIAS dahilinde onay almaları gerekeceği yönünde yayımlanan haberler hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Basında, Türk hizmet (gri renk) ve hususi (yeşil renk) pasaportlarının, Schengen alanına girmeden önce, ETIAS çerçevesinde elektronik olarak ön onay almaları gerekeceği yönünde haberlerin yayımlandığının görüldüğünü belirten Aksoy, "Esasen, 2018 yılında kabul edilen ve 2022 yılından itibaren uygulanmaya başlanacak olan ETIAS sisteminin Schengen bölgesine vizesiz girme hakkına sahip olan hizmet ve hususi pasaport sahibi vatandaşlarımıza uygulanmaması, zamanında AB makamları nezdinde gerçekleştirdiğimiz girişimler neticesinde sağlanmıştı." ifadelerini kullandı.

Aksoy, benzer haberlerin son günlerde basında tekrar yer alması üzerine, AB Komisyonu nezdinde girişimde bulunduklarını vurgulayarak, "ETIAS sisteminin hizmet ve hususi pasaport hamili vatandaşlarımıza uygulanmayacağı bir kez daha teyit edilmiştir. Bu çerçevede, son dönemde basında çıkan aksi yöndeki haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir." değerlendirmesini yaptı.

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