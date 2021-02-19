Euro
8.45
Dolar
6.98
BIST 100
1,551.88
Altın
1,773.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 107. Dönem Kaymakamlık Kursu Açılış Programı'na katılıyor Türk Dünyası Meteoroloji Forumu Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sakarya'da Adalet Bölge Toplantısına katılıyor Hakkari'de Pençe Kartal-2 Harekatı bölgesindeki Gara'da 13 Türk vatandaşını şehit eden terör örgütü PKK'ya tepki yürüyüşü düzenleniyor.
logo
Türkiye

Dışişleri Bakanlığı Hanau katliamında hayatını kaybeden kurbanları andı

Dışişleri Bakanlığı, geçen sene Almanya'nın Hanau şehrinde yapılan ırkçı saldırıda hayatını kaybeden Türk vatandaşlarını ve diğer kurbanları, yayımladığı mesajla andı.

Gökhan Varan   | 19.02.2021
Dışişleri Bakanlığı Hanau katliamında hayatını kaybeden kurbanları andı

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz yıl Almanya'nın Hanau şehrindeki ırkçı saldırıda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızı ve diğer kurbanları rahmetle anıyoruz. Kederli ailelerin acılarını paylaşıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ırkçılıkla mücadele ve yabancı düşmanlığı mağdurlarıyla dayanışma gösterilmesi amacıyla Hanau'da düzenlenecek anma törenine Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın iştirak edeceği ve bu vesileyle kurbanların aileleri ve Türk vatandaşlarıyla da bir araya geleceği aktarıldı.

Hanau'daki hain saldırının ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığının çok daha ciddi ve etkin bir şekilde ele alınması gerektiğinin ve bu konuda uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesinin zamanının çoktan geldiğine dikkat çekilen açıklamada, bu saldırının tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulmasının, soruşturmanın süratli ve adil şekilde sonuçlandırılmasının beklendiği hatırlatıldı.

Açıklamada, bu saldırıdan ders alıp, toplumsal barış ve huzuru tehdit eden ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı hiçbir müsamaha gösterilmemesinin büyük önem taşıdığı vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:

"Bu vesileyle Avrupa'da ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığını besleyen aşırı sağcı ve popülist siyasi söylemlerden uzak durulması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Tüm Avrupa ülkelerini bu tehdit karşısında sessiz kalmayarak barışa ve bir arada yaşama ilkelerine sahip çıkmaya davet ediyoruz. Türkiye, ırkçılık ve yabancı düşmanlığının her türüyle mücadelede ikili ve uluslararası alanda gerekli iş birliğini göstermeye devam edecektir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Türkiye'de 7 bin 241 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 83 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranlar 16 milyonu aştı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 502 bin 555'e yükseldi
KKTC'de basın mensuplarına Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığı Hanau katliamında hayatını kaybeden kurbanları andı

Dışişleri Bakanlığı Hanau katliamında hayatını kaybeden kurbanları andı

Türkiye, Kırım'daki gözaltı uygulamalarını endişeyle karşıladı

Türkiye Nijerya'da yatılı okula düzenlenen saldırıyı kınadı

Ukrayna, terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesini kınadı

Ukrayna, terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesini kınadı
Dışişleri Bakanlığı: ABD Büyükelçisi çağırılarak 'en kuvvetli şekilde' tepkimiz dile getirildi

Dışişleri Bakanlığı: ABD Büyükelçisi çağırılarak 'en kuvvetli şekilde' tepkimiz dile getirildi
Almanya Başbakanı Merkel: Irkçılık ve nefret zehirdir

Almanya Başbakanı Merkel: Irkçılık ve nefret zehirdir