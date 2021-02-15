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Dışişleri Bakanlığı: Dünya Ticaret Örgütü'nün genel direktörlük seçim sonuçlarından memnunuz

Dışişleri Bakanlığından, DTÖ Genel Direktörlüğü seçimine ilişkin, "Ekonomi ve diplomasi alanlarında zengin bir birikime sahip olan Sayın Okonjo-Iweala'yı tebrik ediyor, DTÖ'deki çalışmalarında da başarı göstereceğine inanıyoruz." denildi.

Gökhan Varan   | 15.02.2021
Dışişleri Bakanlığı: Dünya Ticaret Örgütü'nün genel direktörlük seçim sonuçlarından memnunuz

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörlüğü seçim sürecinin sonuçlanmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bir süredir devam etmekte olan DTÖ Genel Direktörlüğü seçim sürecinin, seçimlerde en çok desteği alan Nijeryalı aday Ngozi Okonjo-Iweala'nın 15 Şubat'ta gerçekleştirilen DTÖ Genel Konseyinde yeni DTÖ Genel Direktörü olarak atanmasıyla neticelenmiş olmasının memnuniyetle karşılandığı bildirildi.

Açıklamada, "Nijerya Maliye ve Dışişleri Bakanlıklarının yanı sıra, Dünya Bankasında Başkan Yardımcılığı dahil olmak üzere üstlenmiş olduğu görevler itibarıyla ekonomi ve diplomasi alanlarında zengin bir birikime sahip olan Sayın Okonjo-Iweala'yı tebrik ediyor, kendisinin DTÖ'deki çalışmalarında da başarı göstereceğine inanıyoruz." ifadesine yer verildi.

Seçim sürecinin, DTÖ'nün çalışma esaslarının temelini teşkil eden oydaşma ilkesi çerçevesinde sonuçlanmasının öneminin vurgulandığı açıklamada, "Bu bakımdan, seçim sürecinde kampanya yürüten tüm adaylara da Örgütün vizyonu ile çoğulcu ve demokratik yapısına katkılarından ötürü teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, kural temelli, çok taraflı serbest ticaret sistemine olan destek yinelenerek, şu ifadelere yer verildi:

"DTÖ'nün bizatihi örgüt olarak reform ihtiyaçları bulunmakta, bu bakımdan sağlanacak ilerlemeler, gelişmişlik derecesi ne olursa olsun bütün üyelerin çıkarına olacaktır. Kalkınma konularının ilerletilmesi, tarım sektöründe daha adil koşullar yaratılması, balıkçılık sübvansiyonları başta olmak üzere müzakerelerin hızlandırılması ve Anlaşmazlıkların Halli Mekanizmasının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların önümüzdeki dönemde süratle sonuçlandırılmasında fayda görüyoruz."

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