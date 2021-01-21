Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif atmosferin oluşturulması önemli
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif atmosferin oluşturulması önemli. Bunun sürdürülebilir olması için somut adımlar gerekli" dedi.
Brüksel
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