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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif atmosferin oluşturulması önemli

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif atmosferin oluşturulması önemli. Bunun sürdürülebilir olması için somut adımlar gerekli" dedi.

Ömer Tuğrul Çam   | 21.01.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif atmosferin oluşturulması önemli Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

Brüksel
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif atmosferin oluşturulması önemli. Bunun sürdürülebilir olması için somut adımlar gerekli" dedi.

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