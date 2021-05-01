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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tacik ve Kırgız mevkidaşlarıyla telefonda ayrı ayrı görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Muhammet Tarhan   | 01.05.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tacik ve Kırgız mevkidaşlarıyla telefonda ayrı ayrı görüştü

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun iki mevkidaşıyla yaptığı ayrı ayrı görüşmelerde, iki kardeş ülke arasındaki sorunun suhuletle ve barışçıl yöntemlerle çözülmesinin en büyük temenni olduğunu ve ihtiyaç duyulan desteğin verileceğini belirtti.

Çavuşoğlu, mevkidaşlarına imzalanan ateşkes anlaşmasından duyulan memnuniyeti de dile getirdi.

Sınırdaki çatışma

Kırgızistan ile Tacikistan arasında bölgeye su dağıtım şebekesi konusundaki anlaşmazlığın yol açtığı silahlı çatışmada ölenler olmuş, çok sayıda kişi ise yaralanmıştı.

İki ülkenin dışişleri bakanları yaptıkları görüşmeler sonucunda, 29 Nisan'da yerel saatle 20.00'de bölgede tam bir ateşkes ve askeri güçlerin konuşlandırıldıkları eski yerlere çekilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

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