Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tacik ve Kırgız mevkidaşlarıyla telefonda ayrı ayrı görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun iki mevkidaşıyla yaptığı ayrı ayrı görüşmelerde, iki kardeş ülke arasındaki sorunun suhuletle ve barışçıl yöntemlerle çözülmesinin en büyük temenni olduğunu ve ihtiyaç duyulan desteğin verileceğini belirtti.
Çavuşoğlu, mevkidaşlarına imzalanan ateşkes anlaşmasından duyulan memnuniyeti de dile getirdi.
Sınırdaki çatışma
Kırgızistan ile Tacikistan arasında bölgeye su dağıtım şebekesi konusundaki anlaşmazlığın yol açtığı silahlı çatışmada ölenler olmuş, çok sayıda kişi ise yaralanmıştı.
İki ülkenin dışişleri bakanları yaptıkları görüşmeler sonucunda, 29 Nisan'da yerel saatle 20.00'de bölgede tam bir ateşkes ve askeri güçlerin konuşlandırıldıkları eski yerlere çekilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.