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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Finlandiyalı ve Estonyalı mevkidaşlarıyla Doğu Akdeniz'i görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Behlül Çetinkaya   | 12.08.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Finlandiyalı ve Estonyalı mevkidaşlarıyla Doğu Akdeniz'i görüştü Fotoğraf: AA Arşiv

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Estonyalı ve Finlandiyalı mevkidaşlarıyla telefonla görüştü.

Çavuşoğlu'nun Reinsalu ve Haavisto ile görüşmelerinde Doğu Akdeniz konusu ele alındı.

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