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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Erdoğan-Trump arasında Libya konusunda olumlu bir yaklaşım var

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Erdoğan-Trump arasında Libya konusunda olumlu bir yaklaşım olduğunu, ABD ile Libya'da ortak çalışma konusunda talimat aldıklarını söyledi.

Kasım İleri   | 18.06.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Erdoğan-Trump arasında Libya konusunda olumlu bir yaklaşım var

Washington
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Erdoğan-Trump arasında Libya konusunda olumlu bir yaklaşım olduğunu, ABD ile Libya'da ortak çalışma konusunda talimat aldıklarını söyledi.

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