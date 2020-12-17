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Türkiye

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD'nin yaptırım kararı hukuken de siyaseten de yanlış bir adım

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "ABD'nin yaptırım kararı hukuken de siyaseten de yanlış bir adım." dedi.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 17.12.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD'nin yaptırım kararı hukuken de siyaseten de yanlış bir adım

Ankara

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "ABD'nin yaptırım kararı hukuken de siyaseten de yanlış bir adım." dedi.

ABD'nin yaptırım kararına dair Bakan Çavuşoğlu, "Bir ülkenin tek taraflı aldığı karar. Türkiye'nin veya başka bir ülkenin egemenlik haklarına saldırı." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Türkiye'nin beklentilerini karşılarsa ilişkilerin normalleşebileceğini söyledi.

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