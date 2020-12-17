Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD'nin yaptırım kararı hukuken de siyaseten de yanlış bir adım
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "ABD'nin yaptırım kararı hukuken de siyaseten de yanlış bir adım." dedi.
Ankara
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "ABD'nin yaptırım kararı hukuken de siyaseten de yanlış bir adım." dedi.
ABD'nin yaptırım kararına dair Bakan Çavuşoğlu, "Bir ülkenin tek taraflı aldığı karar. Türkiye'nin veya başka bir ülkenin egemenlik haklarına saldırı." ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Türkiye'nin beklentilerini karşılarsa ilişkilerin normalleşebileceğini söyledi.
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.