Euro
7.76
Dolar
6.87
BIST 100
114,808.56
Altın
1,799.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Türkiye UNESCO yükümlülüklerini karşılamaktadır

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Ayasofya kararıyla ilgili, "Türkiye, UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması Sözleşmesi'nin getirdiği yükümlülükleri karşılamaktadır." açıklamasında bulundu.

Behlül Çetinkaya   | 10.07.2020
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Türkiye UNESCO yükümlülüklerini karşılamaktadır

Ankara

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ayasofya'nın cami olarak yeniden ibadete açılma kararıyla ilgili, "Türkiye, BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması Sözleşmesi'nin getirdiği yükümlülükleri karşılamaktadır." açıklamasında bulundu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Kıran, 1972 Dünya Mirası Sözleşmesi'ne atıfta bulunarak Türkiye'nin Ayasofya konusunda UNESCO'nun koyduğu yükümlülüklerini yerine getirdiğini ifade etti.

Kıran, paylaşımına sözleşmede yer alan ifadelere ilişkin İngilizce ve Türkçe olarak iki görsel ekledi.

"Dünya Mirası Sözleşmesi'nde bir miras alanının işlevinin değiştirilmesine engel bir durum söz konusu değildir." ifadesinin yer aldığı görselde sözleşmenin, kültür mirasına sahip olan ülkelere koruma ve teşhir konusunda görevler vermekle o ülkenin mülkiyet ve egemenlik haklarını ihlal etmediği belirtildi.

Görselde ayrıca "Sözleşme bir devletin ülkesinde bulunan kültürel varlık üzerinde egemenlik yetkisini kullanmasını sınırlamaz. Ayasofya'nın işlevinde yapılacak bir değişiklik Dünya Mirası Sözleşmesi'nin ihlali anlamına gelmez." ifadesi yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Venezuela'da Devlet Başkan Yardımcısı El Aissami'de Kovid-19 tespit edildi
İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 36 bini aştı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir günde 12 bin Kovid-19 vakası tespit edildi
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

UMAD Yönetim Kurulu Başkanı Ekinci: Yüce Allah, fethin sembolü olan bu mabede sahip çıkma azmimizi daim eylesin

UMAD Yönetim Kurulu Başkanı Ekinci: Yüce Allah, fethin sembolü olan bu mabede sahip çıkma azmimizi daim eylesin

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Türkiye UNESCO yükümlülüklerini karşılamaktadır

Arap gazeteciler, Ayasofya'nın ibadete açılmasını 'tarihi' bir adım olarak değerlendirdi

Emine Erdoğan: İnsanlık mirasının bu müstesna eserini göz bebeğimiz gibi korumaya devam edeceğiz

Emine Erdoğan: İnsanlık mirasının bu müstesna eserini göz bebeğimiz gibi korumaya devam edeceğiz
Erbakan: Ayasofya'mızın ibadete açılması yolunda gayret gösteren yetkilileri tebrik ediyorum

Erbakan: Ayasofya'mızın ibadete açılması yolunda gayret gösteren yetkilileri tebrik ediyorum
Ayasofya Meydanı'nda akşam namazı kılındı

Ayasofya Meydanı'nda akşam namazı kılındı