Depremde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor
İzmir'de depremde hayatını kaybeden Eda ve Mert Küçükyumuk çifti ile iki yaşındaki çocukları Ateş Küçükyumuk, 8 yaşındaki İpek Şirin ve Arife Yücel ile torunları Diren, Lena, Veraile Feda son yolcuklarına uğurlandı.
Aydın
İzmir'de depremde hayatını kaybeden Eda ve Mert Küçükyumuk çifti ile 2 yaşındaki çocukları Ateş Küçükyumuk, son yolculuklarına uğurlandı.
İzmir'deki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazından çıkarılan ailenin cenazeleri, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Aydın'a getirilen cenazeler, helallik alınması için Mert Küçükyumuk'un baba evine getirildi. Buradan alınarak Bey Camii'ne getirilen cenazelerin başındaki çiftin yakınları tabutlara sarılarak gözyaşı döktü.
Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu'nun kıldırdığı cenaze namazına ailenin yakınlarının yanı sıra AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Aydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Mert Küçükyumuk'un cenazesi, Aydın'daki Kemer Mezarlığına, anne ve çocuğunun cenazesi ise İzmir'in Bornova ilçesinde toprağa verildi.
Çiftin, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde eğitim görürken tanıştığı ve 5 yıllık evli oldukları belirtildi.
8 yaşındaki İpek Şirin toprağa verildi
Bayraklı'daki Emrah Apartmanı enkazında hayatını kaybeden, 11 Mayıs 2012 doğumlu İpek Şirin için Bornova Hacılarkırı Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.
İpek Şirin'in babası avukat Salim Şirin ve aile yakınlarının, taziyeleri kabul ettiği cenaze törenine, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile vatandaşlar katıldı.
Cenazede, baba Salim Şirin'i, yakınlarının yanı sıra Metin Feyzioğlu da teselli etmeye çalıştı.
İpek Şirin'in cenazesi, namazın ardından Hacılarkırı Mezarlığı'nda defnedildi.
Emrah Apartmanı enkazında arama kurtarma faaliyetleri yürüten ekipler, depremden 58 saat sonra 14 yaşındaki İdil Şirin'i canlı kurtarmıştı. İdil Şirin, kardeşi İpek'in de yanında olduğunu belirtmiş ancak enkaz altındaki İpek Şirin'in cansız bedenine ulaşılmıştı.
Babaanne ve 4 torunu Çorum'da toprağa verildi
Bayraklı ilçesinde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda göçük altında kalarak yaşamını yitiren babaanne Arife Yücel (60) ile torunları 3 yaşındaki Diren, 4 yaşındaki Lena, 6 yaşındaki Vera ve 10 yaşındaki Feda Yücel'in cenazeleri, uçakla İzmir'den Ankara'ya, oradan da kara yoluyla Çorum'a getirildi.
Depremden 3 gün sonra enkaz altından çıkartılabilen babaanne ve 4 torunu için Çorum Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı bahçesinde tören düzenlendi.
Babaanne ve torunlarının cenazeleri, Kuşsaray köyündeki cemevinde dua edilmesinin ardından defnedildi.
Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, törenin ardından depremde anneleri Arife Yücel ile çocukları Lena ve Vera'yı kaybeden Deniz-Nilay Yücel çifti ile Diren ve Feda'nın ailesi Hüseyin-Emine Yücel'e başsağlığı dileklerini iletti.
Yılmaz, ailelere acılarını paylaştıklarını belirterek, "Ümitli bekleyişimiz vardı ancak maalesef üzücü haberi aldık. Acınızı paylaşmak için buradayız. Başımız sağ olsun. Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz. Kabullenmek kolay değil, başına gelen biliyor. Hem İzmir'de, hem Ankara'da ne gerekiyorsa sizler için yapmaya hazırız. Bizler kardeşiz." dedi.
Deniz Yücel ise deprem esnasında çalıştığı Adliye binasından çıkıp evine doğru gittiğini söyledi.
Adliye binasından, evinin göründüğünü belirten Yücel, "Adliyeden çıktığımda baktım ama binayı göremedim. Orada bir boşluk vardı." diye konuştu.
Eşi Nilay Yücel ise deprem esnasında eve koştuklarını ancak binanın olduğu yerde yıkıntıları gördüğünü anlattı.
Cenazeye, Yücel ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Recep Yüksel, CHP Parti Meclisi Üyesi Hasan Baltacı, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve vatandaşlar katıldı.
Arife Yücel'in, anne ve babaları çalışan torunlarına baktığı öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.