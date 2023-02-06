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Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğünde depremin ardından ekipler arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiriyor. Diyarbakır’dan yayındayız Adana'nın Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda bir bina yıkıldı. Yıkılan binada kurtarma çalışmaları sürüyor
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Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da eğitim öğretime 2 hafta ara verildi

Volkan Kaşik   | 06.02.2023
Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da eğitim öğretime 2 hafta ara verildi

Malatya

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibarıyla eğitim öğretime 2 hafta ara veriyoruz." açıklamasında bulundu.

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