Dolar
18.83
Euro
20.31
Altın
1,878.45
ETH/USDT
1,631.30
BTC/USDT
22,870.00
BIST 100
4,862.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğünde depremin ardından ekipler arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiriyor. Diyarbakır’dan yayındayız Adana'nın Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda bir bina yıkıldı. Yıkılan binada kurtarma çalışmaları sürüyor
logo
Gündem

Marmara depreminin yaşandığı Kocaeli’den deprem bölgesine destek

Sahra hastanesi de taşıyan 36 araç ve 177 personel bölgeye hareket etti.

Tahir Turan Eroğlu   | 06.02.2023
Marmara depreminin yaşandığı Kocaeli’den deprem bölgesine destek

Kocaeli

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Kocaeli'den arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 36 araç ve 177 personel bölgeye sevk edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, depremin hemen ardından valilik koordinasyonunda genel değerlendirme yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, deprem bölgesindeki muhtemel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İl AFAD Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan, içinde sahra hastanesi de bulunan 36 araç ve 177 personelin bölgeye gitmek üzere yola çıktığı kaydedildi.

Afet Acil Durum Mobil Tırları, yemek ve ekmek üretecek

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre de depremin ardından mobil afet tırları ve itfaiye personeli bölgeye gönderildi.

17 Ağustos 1999 Marmara depreminin merkez üssü olan kentin afet konusunda tecrübeli ekipleri çalışmalara katılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 30 personel, 7 itfaiye aracı ve Afet Acil Durum Mobil Tırı bölgeye intikal ediyor.

Kentten 18 personelle yola çıkan, yemek ve ekmek aracından oluşan mobil afet tırlarında, 2 ton temiz su tankı, 1 ton atık su tankı, dışarıya bağımsız olarak 5 gün çalışabilecek jeneratör bulunuyor.

Tırlarda, günde 30 bin kişilik çorba, 10 bin kişilik 3 çeşit yemek ile 12 bin ekmek üretimi yapılabiliyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Deprem nedeniyle spor organizasyonları durduruldu
TSK deprem bölgesine "hava yardım koridoru" kurdu
HSK, depremden etkilenen yerlerde yargısal faaliyetlere ara verilebileceğini bildirdi
CTE: Deprem bölgesindeki cezaevlerinde yaralanan veya hayatını kaybeden bulunmuyor
Bakan Yanık: Adana'da 7 binamız hasarlı, 36 can kaybımız var

Benzer haberler

Deprem nedeniyle spor organizasyonları durduruldu

Deprem nedeniyle spor organizasyonları durduruldu

TSK deprem bölgesine "hava yardım koridoru" kurdu

HSK, depremden etkilenen yerlerde yargısal faaliyetlere ara verilebileceğini bildirdi

CTE: Deprem bölgesindeki cezaevlerinde yaralanan veya hayatını kaybeden bulunmuyor

CTE: Deprem bölgesindeki cezaevlerinde yaralanan veya hayatını kaybeden bulunmuyor
Deprem nedeniyle spor organizasyonları durduruldu

Deprem nedeniyle spor organizasyonları durduruldu
Bakan Yanık: Adana'da 7 binamız hasarlı, 36 can kaybımız var

Bakan Yanık: Adana'da 7 binamız hasarlı, 36 can kaybımız var
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet