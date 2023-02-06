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Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğünde depremin ardından ekipler arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiriyor. Diyarbakır’dan yayındayız Adana'nın Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda bir bina yıkıldı. Yıkılan binada kurtarma çalışmaları sürüyor
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CTE: Deprem bölgesindeki cezaevlerinde yaralanan veya hayatını kaybeden bulunmuyor

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli depremde bölgedeki ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutuklulardan yaralanan veya hayatını kaybedenin bulunmadığını bildirdi.

İsmet Karakaş   | 06.02.2023
CTE: Deprem bölgesindeki cezaevlerinde yaralanan veya hayatını kaybeden bulunmuyor

Ankara

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden (CTE) yapılan açıklamada, "Depremden etkilenen bölgedeki ceza infaz kurumlarımızda kalan hükümlü ve tutuklulardan yaralanan veya hayatını kaybeden bulunmamaktadır. Bölgedeki ceza ve infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutukluların aileleri ile görüşmeleri konusunda gerekli kolaylık sağlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

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