CTE: Deprem bölgesindeki cezaevlerinde yaralanan veya hayatını kaybeden bulunmuyor
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli depremde bölgedeki ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutuklulardan yaralanan veya hayatını kaybedenin bulunmadığını bildirdi.
Ankara
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden (CTE) yapılan açıklamada, "Depremden etkilenen bölgedeki ceza infaz kurumlarımızda kalan hükümlü ve tutuklulardan yaralanan veya hayatını kaybeden bulunmamaktadır. Bölgedeki ceza ve infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutukluların aileleri ile görüşmeleri konusunda gerekli kolaylık sağlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.