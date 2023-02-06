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Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğünde depremin ardından ekipler arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiriyor. Diyarbakır’dan yayındayız Adana'nın Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda bir bina yıkıldı. Yıkılan binada kurtarma çalışmaları sürüyor
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Hatay'da yıkılan binalarda arama kurtarma çalışması devam ediyor

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem sonucu Hatay'ın Reyhanlı ve Dörtyol ilçelerinde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ecevit Cemiloğlu, Halis Kalkan, Erdal Türkoğlu   | 06.02.2023
Hatay'da yıkılan binalarda arama kurtarma çalışması devam ediyor Fotoğraf: Halis Kalkan/AA

Hatay

Çok sayıda binanın yıkıldığı kent merkezi ve ilçelerde, arama kurtarma çalışmasının yürütülmesi amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kent merkezinin yanı sıra Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesi ile Reyhanlı ilçesinde yıkılan binalarda, ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bu arada Samandağ Kaymakamı Kütük, 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ilçede çok sayıda binanın yıkıldığını belirterek, "Enkaz altında kalan vatandaşlarımız var. Ölü ve yaralılarımız var." dedi.

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