Hatay'da yıkılan binalarda arama kurtarma çalışması devam ediyor
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem sonucu Hatay'ın Reyhanlı ve Dörtyol ilçelerinde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Hatay
Çok sayıda binanın yıkıldığı kent merkezi ve ilçelerde, arama kurtarma çalışmasının yürütülmesi amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kent merkezinin yanı sıra Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesi ile Reyhanlı ilçesinde yıkılan binalarda, ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Bu arada Samandağ Kaymakamı Kütük, 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ilçede çok sayıda binanın yıkıldığını belirterek, "Enkaz altında kalan vatandaşlarımız var. Ölü ve yaralılarımız var." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.