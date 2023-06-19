Dolar
23.66
Euro
25.84
Altın
1,950.08
ETH/USDT
1,721.90
BTC/USDT
26,406.00
BIST 100
5,387.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Depremden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam etti

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürdü.

Recep Bilek, Ergün Haktanıyan  | 19.06.2023 - Güncelleme : 19.06.2023
Depremden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam etti

Samsun

Afetin ardından yıkım kararı verilen Antakya, Defne, Samandağ, Payas, Altınözü, İskenderun, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerindeki ağır hasarlı yapılarda çalışmalar devam etti.

Ekiplerin, çevresinde güvenlik önlemi aldığı binalar, kontrollü şekilde iş makineleriyle yıkıldı.

Bazı ev sahiplerinin de takip ettiği işlemlerin ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 77. sayısını yayımladı
Doğu ve Batı Karadeniz ile Marmara'nın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor
Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor
Türkiye, İsrail'in Cenin'de yaptığı baskını kınadı
Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Benzer haberler

Depremden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam etti

Depremden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam etti

Mersin'de dayanışma stantları depremzede esnafı müşterilerle buluşturuyor

Kahramanmaraş ve Malatya'da depremler

Adana'da 4 büyüklüğünde deprem

Adana'da 4 büyüklüğünde deprem
İskenderun'da lodos hayatı olumsuz etkiledi

İskenderun'da lodos hayatı olumsuz etkiledi
Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet