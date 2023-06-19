Kırıkkale'de sağanak nedeniyle dereler taştı, tren yolunda göçük oluştu
Kırıkkale merkez, Yahşihan ve Bahşılı ilçelerinde sağanak nedeniyle derelerin taşması sonucu tren yolunda ve bazı caddelerde göçük oluştu, park ve bahçeleri su bastı.
Kırıkkale
Yahşihan'da yağışın ardından oluşan sel nedeniyle Ahmet Yesevi Caddesi yanından geçen tren yolu ve asfaltta göçük meydana geldi, bazı evlerde su baskınları yaşandı.
Tren seferlerinin, yoldaki hasar nedeniyle aksadığı öğrenildi.
Ekipler, yolların onarılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Şarklı Deresi'nin taşması sonucu da Kızılırmak kenarındaki Yeşilvadi Mesire Alanı su altında kaldı.
Merkez Osmangazi ve Kimeski mahallelerinde de sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı yolları çamur kapladı ve bahçeleri su bastı.
Bahşılı ilçesinde ise içme suyu kuyularına sel sularının girmesi sonucu çeşmelerden çamurlu su akmaya başladı.
İlçeye bağlı Küreboğazı köyünde sel nedeniyle köyün içme suyu hattı ve altyapısı zarar gördü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.