Dolar
18.84
Euro
20.12
Altın
1,862.20
ETH/USDT
1,486.00
BTC/USDT
21,587.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Malatya’da Hayat Apartmanı’nın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
logo
Gündem, Asrın felaketi

Çocuklardan deprem bölgesindekilere, "asla pes etmeyin" mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Afet Acil Sosyal Yardım ekiplerine birçok çocuk tarafından gönderilen mektuplarda duygu dolu satırlara yer verildi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 13.02.2023
Çocuklardan deprem bölgesindekilere, "asla pes etmeyin" mesajı

Ankara

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ildeki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Afet Acil Sosyal Yardım (ASYA) ekiplerine, çocuklar tarafından gönderilen mektuplar paylaşıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 10 ilde yıkıma neden olan depremler sonrasında yaralar sarılırken, çocuklardan deprem bölgesine gelen mektup ve mesajların yürekleri ısıttığı belirtildi.

Birçok çocuğun, ASYA ekiplerine gönderdikleri mektuplarla deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürenlere moral kaynağı olduğu belirtilen açıklamada, çocukların mektuplarında, "asla pes etmeyin", "güç sizde" ifadelerine yer verdiği aktarıldı.

Bir çocuğun ise depremde vefat eden anneannesinin ördüğü hırkayı hediye ettiği vurgulanan açıklamada, çocuğun mesajında, "Bu hırkayı vefat eden anneannem örmüştü. Umarım sıcak tutar. Anneannem ve benden hediye." ifadelerine yer verdiği kaydedildi.

Bazı çocukların da mektuplarının yanında harçlıklarından biriktirdikleri paraları da deprem bölgesinde kullanılması için gönderdiği ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Dönmez, Osmaniye'de çadır kentteki depremzedeleri ziyaret etti
Kuveyt’ten gelen sağlık ekibi depremzedeleri ameliyat ediyor
Anadolu Adalet Sarayı'ndan deprem bölgesine 25 kişilik yeni ekip gönderildi
TÜBİTAK, deprem bölgesindeki araştırmacılar için BİÇABA Programı'nı çağrıya açtı
Çocuklardan deprem bölgesindekilere, "asla pes etmeyin" mesajı

Benzer haberler

İran Türkiye'deki deprem bölgesine 1000 çadır gönderdi

İran Türkiye'deki deprem bölgesine 1000 çadır gönderdi

Çocuklardan deprem bölgesindekilere, "asla pes etmeyin" mesajı

İtalyan kaleci Buffon, Merih Demiral'ın depremzedeler için yardım kampanyasına imzalı eldivenleriyle katıldı

Hatay'da enkazdan kurtarılan kadın yaşadıklarını anlattı

Hatay'da enkazdan kurtarılan kadın yaşadıklarını anlattı
Hatay'da depremin 178. saatinde 70 yaşındaki kadın enkazdan sağ çıkarıldı

Hatay'da depremin 178. saatinde 70 yaşındaki kadın enkazdan sağ çıkarıldı
BM'den Türkiye'ye 3 bin çadır yardımı

BM'den Türkiye'ye 3 bin çadır yardımı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet