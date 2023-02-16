Dolar
18.85
Euro
20.16
Altın
1,836.81
ETH/USDT
1,687.80
BTC/USDT
24,581.00
BIST 100
5,095.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kahramanmaraş'ta depremde enkaz altında kalan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'in 248 saat sonra çıkarılma anı
logo
Gündem, Asrın felaketi

Şanlıurfa'da depremde 14 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın inşaat mühendisi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da yıkılan ve 14 kişinin hayatını kaybettiği binanın inşaat mühendisi Osman Ekren tutuklandı.

Rauf Maltaş   | 16.02.2023
Şanlıurfa'da depremde 14 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın inşaat mühendisi tutuklandı

Şanlıurfa

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Haliliye ilçesinde 14 kişinin yaşamını yitirdiği Özabacılar Apartmanı'nın enkazında teknik inceleme yapıldı.

İnceleme sonucu kusuru olduğu gerekçesiyle İstanbul'da yakalanarak Şanlıurfa'ya getirilen söz konusu apartmanın inşaat mühendisi Osman Ekren çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturmalar çerçevesinde kentte yıkılan binalara ilişkin aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 8 kişi daha önce tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır'da 2 müteahhit yaptıkları binanın enkazında kalarak hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta depremin 248. saatinde kurtarılan genç kız, doktorları şaşırttı
Miraç Kandili yarın idrak edilecek
İncirlik Üssü'nde konuşlu Polonyalı askerlerden afet yardımları sevkiyatına destek
Burdur'da gönüllü eğitimciler depremzede çocuklara anaokulu eğitimi veriyor

Benzer haberler

İncirlik Üssü'nde konuşlu Polonyalı askerlerden afet yardımları sevkiyatına destek

İncirlik Üssü'nde konuşlu Polonyalı askerlerden afet yardımları sevkiyatına destek

Adıyaman'daki Perre Antik Kenti depremde hasar görmedi

Mersin Şehir Hastanesi 5 bin 300 depremzedeye sağlık hizmeti sundu

Prof. Dr. Sözbilir: Dünyadaki deprem şiddeti skalası 12'ye kadar. Son yaşadığımız deprem 11 şiddetine kadar çıkmış oldu

Prof. Dr. Sözbilir: Dünyadaki deprem şiddeti skalası 12'ye kadar. Son yaşadığımız deprem 11 şiddetine kadar çıkmış oldu
Yardıma gittiği deprem bölgesinde kalp krizi geçiren dernek görevlisi Kocaeli'de defnedildi

Yardıma gittiği deprem bölgesinde kalp krizi geçiren dernek görevlisi Kocaeli'de defnedildi
Keman sanatçısı Layth Sidiq Türkiye'deki depremzedeler için çaldı

Keman sanatçısı Layth Sidiq Türkiye'deki depremzedeler için çaldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet