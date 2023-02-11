Dolar
18.83
Euro
20.12
Altın
1,865.33
ETH/USDT
1,517.00
BTC/USDT
21,669.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hatay’da Süleyman Firuze Mutlu Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremin 128. saatinde, Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'ndeki enkazda mahsur kalan Arda Can Övün, yaralı kurtarıldı.
logo
Gündem, Asrın felaketi

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlattı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte yıkılan binalara ilişkin soruşturma başlattı.

Orhan Pehlül   | 11.02.2023
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlattı

Adıyaman

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, yıkılan binalarla ilgili derhal ve gecikmeksizin soruşturma işlemlerine başlandığı ve teknik bilirkişi heyetlerinin görevlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Binaların yapımını üstlenen ve sonradan binalarda imara aykırı şekilde değişiklik yaparak yıkılmasına neden olan sorumlu kişilerin tespiti konusunda ilgili kurumlarla yazışmalar yapılmıştır. Bu kişiler yönünden gerekli tedbir durumları değerlendirilmekte, soruşturma konunun hassasiyeti de gözetilerek titizlikle ve tüm detaylarıyla sürdürülmektedir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Azerbaycan, Türkiye'ye yeniden 1000'den fazla çadır gönderdi
Anadolu Federasyonu, gönüllü gençlerle depremzedelerin yaralarını sarıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesine gitti
İnternet sitesi aracılığıyla depremzedeleri sıcak yuvaya kavuşturuyorlar
Konya'da depremzedeler için kiralık daire kampanyası başlatıldı

Benzer haberler

Azerbaycan, Türkiye'ye yeniden 1000'den fazla çadır gönderdi

Azerbaycan, Türkiye'ye yeniden 1000'den fazla çadır gönderdi

Yeni Malatyaspor ligden çekilme talebini TFF'ye iletti

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlattı

Deprem bölgesi Gaziantep'te çadır ve konteyner kentler kuruldu

Deprem bölgesi Gaziantep'te çadır ve konteyner kentler kuruldu
Adıyaman'da bir çift depremden 128 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Adıyaman'da bir çift depremden 128 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
Şanlıurfa'da yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 8 zanlı gözaltına alındı

Şanlıurfa'da yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 8 zanlı gözaltına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet