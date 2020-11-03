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Enkaz çalışmalarında kurtarma ekibinden 'Türk bayrağı' hassasiyeti

İzmir'de arama kurtarma çalışması devam eden Rıza Bey Apartmanı'nda bulunan Türk bayrağı, ekipler tarafından özenle çalışma alanı dışına taşındı.

Halil Fidan,Ali Korkmaz   | 03.11.2020
Enkaz çalışmalarında kurtarma ekibinden 'Türk bayrağı' hassasiyeti Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan / AA

İzmir

İzmir'deki depremin ardından arama kurtarma ekiplerinin 91 saat sonra sağ olarak çıkardığı Ayda Gezgin’in de bulunduğu Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı enkazında arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. 

Arama kurtarma ekipleri, zaman zaman sismik dinleme yaparak canlı izi bulmaya çalışıyor.

Bu sırada enkaz içinde bulunan 3 kedi de kurtarıldı.

Bölgeden molozların temizlenmesine de çalışan ekiplerin, yerde buldukları Türk bayrağını temizleyerek enkaz alanı dışına çıkarması da kameralara yansıdı.



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