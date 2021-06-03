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Deniz salyası Anadolu Yakası'nda bazı bölgelerde görülmeye devam ediyor

Marmara Denizi kıyılarını kaplayan, halk arasında "deniz salyası" olarak da bilinen "müsilaj", Anadolu Yakası'nda bazı bölgelerde görülmeye devam ediyor.

Uğur İslamoğlu   | 03.06.2021
Deniz salyası Anadolu Yakası'nda bazı bölgelerde görülmeye devam ediyor

İstanbul

Marmara Denizi kıyılarını kaplayan, halk arasında "deniz salyası" olarak da bilinen "müsilaj", Anadolu Yakası'nda bazı bölgelerde görülmeye devam ediyor.

Deniz salyası Anadolu Yakası'nda bazı bölgelerde görülmeye devam ediyor

Marmara Denizi kıyılarını kaplayan, halk arasında "deniz salyası" olarak da bilinen "müsilaj", Anadolu Yakası'nda bazı bölgelerde görülmeye devam ediyor. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

Rüzgarın ve deniz hareketlerinin etkisiyle farklı noktalarda yoğunlaşabilen müsilaj, doğaya zarar verdiği kadar çevre sakinlerini de rahatsız ediyor.

Bostancı bölgesinde, özellikle suların durgun olduğu marinalarda yoğun biçimde görülen müsilaj, balıkçıların da işini zorlaştırıyor.

Kadıköy'de Kurbağalıdere'nin iç kesimlerine kadar ulaşan müsilajın oluşturduğu manzara ve kötü koku rahatsızlığa neden oluyor.

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