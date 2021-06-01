Euro
10.41
Dolar
8.52
BIST 100
1,429.59
Altın
1,908.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlenen programda basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.
logo
Türkiye

Deniz salyası Anadolu Yakası'nda bazı bölgelerde görülmeye devam ediyor

Marmara Denizi kıyılarını kaplayan, halk arasında "deniz salyası" olarak da bilinen "müsilaj", Anadolu Yakası'nda bazı bölgelerde görülmeye devam ediyor.

Alptekin Soykan   | 01.06.2021
Deniz salyası Anadolu Yakası'nda bazı bölgelerde görülmeye devam ediyor Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

İstanbul

Deniz salyası Anadolu Yakası'nda bazı bölgelerde görülmeye devam ediyor

Marmara Denizi kıyılarını kaplayan, halk arasında "deniz salyası" olarak da bilinen "müsilaj", Bostancı sahilinde etkisini sürdürüyor. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

Sabah saatlerinde kentte etkili olan sağanak yağış ve kuzeyden esen rüzgarla Anadolu Yakası kıyı şeridinde dağılarak görülmeyen müsilaj, öğlen saatlerinde lodosun etkisiyle tekrar kıyı şeridinde birikmeye başladı.

Caddebostan, Suadiye, Bostancı, Küçükyalı ve Dragos sahillerinde güneyden esen rüzgar ve dalgaların etkisiyle kıyı şeridinde tabakalar oluştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Aşı ile salgının etkisini gündemden çıkaracağız
DSÖ koronavirüs varyantlarına Yunan alfabesindeki harflerin adını verdi
Dünya genelinde 1 milyar 940 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Sağlık çalışanları aşı için Aras Dağları'nı aşıyor
Türkiye'ye gelecek hafta sonuna kadar 12 milyon BioNTech aşısı gönderilecek

Benzer haberler

Deniz salyası Anadolu Yakası'nda bazı bölgelerde görülmeye devam ediyor

Deniz salyası Anadolu Yakası'nda bazı bölgelerde görülmeye devam ediyor

Bakan Kurum'un müsilaja ilişkin açıkladığı eylem planı bilim insanlarını sevindirdi

Bakan Kurum: 6 Haziran'da 'Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planı'nı kamuoyuyla paylaşacağız

Deniz salyası Anadolu Yakası'nda bazı bölgelerde görülmeye devam ediyor

Deniz salyası Anadolu Yakası'nda bazı bölgelerde görülmeye devam ediyor
Kurbağalıdere'de görülen deniz salyası, çevre kirliliği ve kokuya neden oluyor

Kurbağalıdere'de görülen deniz salyası, çevre kirliliği ve kokuya neden oluyor
Eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısına cinsel saldırı suçundan 15 yıl hapis cezası

Eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısına cinsel saldırı suçundan 15 yıl hapis cezası