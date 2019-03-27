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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuşuyor
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Türkiye

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Güvenlik birimlerimiz FETÖ'den temizlendikten sonra daha güçlü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, MİT ve TSK'nın PKK'nın tepe kadrosuna yaptığı ortak operasyona ilişkin, Güvenlik birimlerimiz FETÖ'den temizlendikten sonra artık daha güçlü, daha başarılı." dedi.

Aynur Ekiz   | 27.03.2019
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Güvenlik birimlerimiz FETÖ'den temizlendikten sonra daha güçlü

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) PKK'nın tepe kadrosuna yaptığı ortak operasyona ilişkin, "(Silahlı kuvvetler 15 Temmuz'dan sonra zaafa uğradı, güvenlik boşluğu oluştu) söylemi bir kez daha çöktü. Güvenlik birimlerimiz FETÖ'den temizlendikten sonra artık daha güçlü, daha kararlı, daha başarılı." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter'daki hesabından MİT ve TSK ortak operasyonunda, terör örgütü PKK'nın elebaşı Cemil Bayık'ın en yakın adamlarından Rıza Altun ve beraberindekilerin Kandil'e yapılan hava harekatıyla etkisiz hale getirilmesine ilişkin paylaşımda bulundu. 

AA'nın konuya ilişkin haberini paylaşan Kalın, şu ifadeleri kullandı:

"(Silahlı kuvvetler 15 Temmuz'dan sonra zaafa uğradı, güvenlik boşluğu oluştu) söylemi bir kez daha çöktü. Güvenlik birimlerimiz FETÖ'den temizlendikten sonra artık daha güçlü, daha kararlı, daha başarılı. Hiçbir ihanete, kumpasa, gevşekliğe prim vermeden yolumuza devam."



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