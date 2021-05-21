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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Her kim devletimizin ciddiyetine halel getirmeyi amaçlarsa bedelini öder

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Terörün, suç örgütlerinin diliyle milli iradenin temsilcisi olan hükümetimizi küçük düşürücü eylemlere girişenler Anadolu Ajansı çatısı altında barınamaz." ifadelerini kullandı.

Zafer Fatih Beyaz   | 21.05.2021
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Her kim devletimizin ciddiyetine halel getirmeyi amaçlarsa bedelini öder

Ankara

Altun, bir basın toplantısında muhabir kriterleri ile basın-meslek ilke ve ahlakıyla uyuşmayacak şekilde soru soran ve bu sırada kendi sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak siyasal propaganda eylemini icra ettiği belirlenen muhabir Musab Turan'ın iş akdinin feshedilmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti ciddi bir devlettir. Her kim devletimizin ciddiyetine halel getirmeyi amaçlarsa bedelini öder. Terörün, suç örgütlerinin diliyle milli iradenin temsilcisi olan hükümetimizi küçük düşürücü eylemlere girişenler Anadolu Ajansı çatısı altında barınamaz.

Yeni bir oyun sahneleniyor. Kirli bir oyun bu. Bir o kadar da ucuz. Adice bir kumpas. Bu kumpasın içinde yer alan tüm iç ve dış unsurların adalet önünde hesap vermesi için çalışacağız. Türkiye, o eski Türkiye değil artık."

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