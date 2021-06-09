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Ankara'nın Mamak ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak sele neden oldu.
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Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nün çevresi ağaçlandırılıyor

Çankaya köşkü çevresindeki Çankaya Caddesi, Ziaur Rahman Caddesi ve Simon Bolivar Bulvarı üzerine 310 mavi servi ağacı dikilecek.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 09.06.2021
Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nün çevresi ağaçlandırılıyor Fotoğraf: Güven Yılmaz/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nün çevresine başkent iklimine uyumlu ve tuzlama çalışmalarına dayanıklı 310 mavi servi ağacı dikiliyor.

Ağaçlandırma çalışmaları Ankara Valiliğince, Çankaya Köşkü çevresindeki Çankaya Caddesi, Ziaur Rahman Caddesi ve Simon Bolivar Bulvarı üzerinde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Gülten Keskin, "Arizona servisi" olarak da bilinen mavi servi ağacının, Ankara iklimine uyumlu, yaprak dökmeyen, budamaya elverişli, tuzlama çalışmalarından en az zarar gören ağaç türü olduğunu söyledi.

Bugün itibarıyla 186 ağacın dikildiğini belirten Keskin, “Ağaçlandırma çalışmaları tamamlandığında 310 mavi serviyi toprakla buluşturmuş olacağız. Çankaya Köşkü'nün bahçesini olduğu gibi çevresini de yeşillendirmeye çalışıyoruz. Bütün amacımız doğaya katkıda bulunmak." ifadelerini kullandı.

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