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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Uzman Çavuş Günaydın için başsağlığı mesajı

Abdullah Yasin Güler   | 16.04.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Uzman Çavuş Günaydın için başsağlığı mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hakkari'deki görevi sırasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın'a rahmet diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Hakkari'de görevi başında yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan kahraman askerimiz Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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