Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Uzman Çavuş Günaydın için başsağlığı mesajı
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hakkari'deki görevi sırasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın'a rahmet diledi.
Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Hakkari'de görevi başında yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan kahraman askerimiz Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.