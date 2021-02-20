Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan A Milli Erkek Basketbol Takımı'na tebrik
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kutladı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'mızı gönülden kutluyorum." ifadesini kullandı.
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Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımımızı gönülden kutluyorum.#12DevAdam 🇹🇷👏🏻 pic.twitter.com/2KvrJusDDD— Fuat Oktay (@fuatoktay) February 20, 2021