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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve TEPAV Direktörü Sak'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Direktörü Güven Sak'ı kabul etti.

Abdullah Yasin Güler   | 16.09.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve TEPAV Direktörü Sak'ı kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Direktörü Güven Sak'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 1 saat süren kabulde, TEPAV'ın Orta Anadolu özelinde hazırladığı "Yerelden Kalkınma Projeleri" hakkında bilgi aktarıldığı belirtildi.




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