Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve TEPAV Direktörü Sak'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Direktörü Güven Sak'ı kabul etti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Direktörü Güven Sak'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 1 saat süren kabulde, TEPAV'ın Orta Anadolu özelinde hazırladığı "Yerelden Kalkınma Projeleri" hakkında bilgi aktarıldığı belirtildi.
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