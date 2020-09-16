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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, MÜSİAD Başkanı Kaan'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'ı kabul etti.

Abdullah Yasin Güler   | 16.09.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, MÜSİAD Başkanı Kaan'ı kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 1 saat süren kabulde, MÜSİAD'ın yatırım ortamının iyileştirilmesi adına hazırladığı öneri seti ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci ve sonrası politikalara zemin teşkil edecek saha analizlerine ilişkin bilgi aktarıldığı kaydedildi.



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