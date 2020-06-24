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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Libya'da tuzaklar bozulmuştur

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kararlı duruşu ve ülkemizin destekleriyle, oynanmaya çalışılan oyunlar, tuzaklar bozulmuştur." dedi.

Ergün Haktanıyan   | 24.06.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Libya'da tuzaklar bozulmuştur

Yozgat

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kararlı duruşu ve ülkemizin destekleriyle, oynanmaya çalışılan oyunlar, tuzaklar bozulmuştur. Libya’nın tamamında barış, huzur ve adalet tesis edilene dek Libyalı kardeşlerimizi en güçlü şekilde destekleyeceğiz." dedi.

Oktay, "(Libya'daki durum) Bugüne kadar ortaya hiçbir çözüm yaklaşımı koyamayanlar, şehirler meşru hükümet tarafından birer birer darbecilerin elinden alınıp istikrara kavuştukça ses vermeye başladılar. Darbeciler bilmelidir ki Libya'da barışın geleceğini belirleyecek olan uluslararası hukukun meşru çizgisi olacaktır." diye konuştu. 

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