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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile görüştü

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile görüşen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Biz tek milletiz ve bunu göstereceğiz. Sadece muharebe alanında değil, sonrasında o bölgelerin ihya ve inşasında da sizlere birlikte olacağız." dedi.

Abdullah Yasin Güler   | 18.02.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile görüştü Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede Oktay, Başbakan Asadov ve beraberindekileri milletin evinde, kendi evlerinde ağırlamaktan gurur duyduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın net talimatıyla 30 yıldır esaret altında olan Karabağ topraklarının kurtarılması noktasında sonunda kadar Azerbaycan'la birlikte olunduğunun altını çizen Oktay, "Biz tek milletiz ve bunu göstereceğiz. Sadece muharebe alanında değil, sonrasındaki o bölgelerin ihya ve inşasında da sizlere birlikte olacağız. Yapacak çok güzel işlerimiz var." diye konuştu.

Asadov ise Türkiye'nin Karabağ meselesinde olduğu gibi Kovid-19 salgınında da kendilerine oldukça destek verdiğini ifade ederek bu desteklerinden ötürü Türkiye'ye minnettar olduklarını söyledi.

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