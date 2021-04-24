Oktay: (HDP'nin açıklaması) Bir kez daha milletimizi hedef aldılar

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Asılsız Ermeni iddialarının peşine takılıp bir kez daha milletimizi hedef aldılar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, HDP'nin 1915 olaylarına yönelik açıklamasına tepki göstererek "Eli kanlı terör örgütü destekçileri asılsız Ermeni iddialarının peşine takılıp bir kez daha Türkiye'yi ve milletimizi hedef aldılar. Yazıklar olsun." dedi.

Abdullah Yasin Güler   | 24.04.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Asılsız Ermeni iddialarının peşine takılıp bir kez daha milletimizi hedef aldılar

Ankara

Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Teröriste terörist diyemeyen, elbette bir asır önce komşusunu sırtından hançerleyen Ermeni çetelerinin mezalimini görmezden gelecek, her zaman yaptığı gibi tarihi çarpıtacaktır. Ya onların peşine takılan CHP, İYİ Parti ve şurekasına ne demeli?"

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