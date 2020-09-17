Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı andı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, merhum Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'yu rahmetle andı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ömrünü demokrasiye adamış, idam sehpasında bile devletinin ve milletinin saadetinden başka arzusu olmamış merhum Adnan Menderes ile dava arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle anıyorum. 17 Eylül 1961 Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçmiştir." ifadelerini kullandı.
Ömrünü demokrasiye adamış, idam sehpasında bile devletinin ve milletinin saadetinden başka arzusu olmamış merhum Adnan Menderes ile dava arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle anıyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) September 17, 2020
17 Eylül 1961 Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. pic.twitter.com/xDEemOuA9r
Oktay, paylaşımında Adnan Menderes'in mahkemede yaptığı savunmaya ilişkin videoya da yer verdi.
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