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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay klasik otomobil kullandı

Yozgat OSB'de katıldığı açılış ve temel atma töreninin ardından klasik otomobil meraklısı vatandaşın 1960 model aracını kullanma teklifini geri çevirmeyen Fuat Oktay, şoför koltuğuna geçerek şehir merkezine kadar otomobili kullandı.

İsa Toprak   | 28.06.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay klasik otomobil kullandı Fotoğraf: Muhammet Fatih Oğraş/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, memleketi Yozgat'ta klasik otomobil meraklısı vatandaşın aracını kullanması teklifi üzerine direksiyona geçti.

Oktay, 24 Haziran'da Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) katıldığı 9 tesisin açılış ve temel atma töreninin ardından kent merkezine dönüşünde yol üzerinde kendini bekleyen vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay klasik otomobil kullandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, memleketi Yozgat'ta klasik otomobil meraklısı vatandaşın aracını kullanması teklifi üzerine direksiyona geçti. Güzergah boyunca araç sahibiyle otomobil üzerine sohbet eden Oktay, duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Oktay'a, aracın yolcu koltuğunda eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da eşlik etti. ( Muhammet Fatih Oğraş - Anadolu Ajansı )

Burada klasik otomobil meraklısı bir vatandaşın 1960 model aracını kullanma teklifini geri çevirmeyen Oktay, şoför koltuğuna oturarak, şehir merkezine kadar klasik otomobili kullandı.

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da eşlik etti

Güzergah boyunca araç sahibiyle otomobil üzerine sohbet eden Oktay, duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Oktay'a, aracın yolcu koltuğunda eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da eşlik etti.

Yolda kendisini selamlayanlara karşılık veren Oktay, yolculuğun sonunda, kullandığı otomobilin sahibine teşekkür ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.



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