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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Değerlendirme Toplantısı'ndaki konuşması elektronik ortamda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi 2 Yıllık Değerlendirme Toplantısı'ndaki konuşması elektronik kitap olarak yayımlandı.

Mümin Altaş   | 21.07.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Değerlendirme Toplantısı'ndaki konuşması elektronik ortamda

Ankara

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan, "Tam 2 saat 15 dakika boyunca milletinin huzurunda 2 yılın muhasebesini yapan, gelecek yılların vizyonunu çizen Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın konuşmasını elektronik kitap olarak yayına hazırladık." paylaşımında bulundu.

Altun, elektronik kitaba "www.iletisim.gov.tr" adresinden ulaşılabileceğini bildirdi. 

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