Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Değerlendirme Toplantısı'ndaki konuşması elektronik ortamda
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi 2 Yıllık Değerlendirme Toplantısı'ndaki konuşması elektronik kitap olarak yayımlandı.
Ankara
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan, "Tam 2 saat 15 dakika boyunca milletinin huzurunda 2 yılın muhasebesini yapan, gelecek yılların vizyonunu çizen Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın konuşmasını elektronik kitap olarak yayına hazırladık." paylaşımında bulundu.
Altun, elektronik kitaba "www.iletisim.gov.tr" adresinden ulaşılabileceğini bildirdi.
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Tam 2 saat 15 dakika boyunca milletinin huzurunda 2 yılın muhasebesini yapan, gelecek yılların vizyonunu çizen sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın konuşmasını elektronik kitap olarak yayına hazırladık. Söz konusu kitaba aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: https://t.co/SnkmIfHu5C— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 21, 2020