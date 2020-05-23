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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajı, tebrik mektubu olarak tüm vatandaşlara gönderildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan Bayramı mesajı, tüm hanelere tebrik mektubu olarak da gönderildi.

Ferdi Türkten   | 23.05.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajı, tebrik mektubu olarak tüm vatandaşlara gönderildi

Ankara

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajın, Türkiye genelinde hanelere dağıtılarak bütün vatandaşlara ulaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın mesajı aynı zamanda bütün milletimize bir tebrik mektubu olarak da gönderilmiştir." denildi.

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