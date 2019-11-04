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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şevket Kazan'a ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Adalet Bakanı Kazan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Zafer Fatih Beyaz   | 04.11.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şevket Kazan'a ziyaret Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ı tedavi gördüğü özel hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. 

Ziyarette Kazan'ın eşi ve kızı da hazır bulundu.

Kazan'ın tedavi gördüğü hastanede diğer bazı hastaları da ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni doğan bir bebeği sevdi.

Erdoğan, hastanedeki çocuklara oyuncak hediye edip vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Ziyarette, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da hazır bulundu.

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