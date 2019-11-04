Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şevket Kazan'a ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Adalet Bakanı Kazan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Ankara
Cumhurbaşkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ı tedavi gördüğü özel hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, eski bakanlardan Şevket Kazan’ı, tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti ve hastanedeki bazı hastalara da geçmiş olsun dileklerinde bulundu. pic.twitter.com/ewoRPv1OUF— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) November 4, 2019
Ziyarette Kazan'ın eşi ve kızı da hazır bulundu.
Kazan'ın tedavi gördüğü hastanede diğer bazı hastaları da ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni doğan bir bebeği sevdi.
Erdoğan, hastanedeki çocuklara oyuncak hediye edip vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
Ziyarette, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da hazır bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.