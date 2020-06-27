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Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şehit olan Piyade Teğmen Gül'ün cenazesi son yolculuğuna uğurlanıyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe-Kaplan Operasyonu şehidinin ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe Kartal Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Teğmen Yunus Gül'ün ailesine başsağlığı diledi.

Selma Kasap   | 27.06.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe-Kaplan Operasyonu şehidinin ailesine başsağlığı mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Kartal Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Teğmen Yunus Gül'ün ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Pençe Kartal Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Yunus Gül'ün ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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