Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe-Kaplan Operasyonu şehidinin ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe Kartal Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Teğmen Yunus Gül'ün ailesine başsağlığı diledi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Kartal Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Teğmen Yunus Gül'ün ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Pençe Kartal Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Yunus Gül'ün ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.